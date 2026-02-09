A estar atentos: La mala noticia que recibió la UC tras triunfo ante Deportes Concepción - Chilevisión

Universidad Católica consiguió su primera victoria en la Liga de Primera 2026, superando 2-0 este domingo a Deportes Concepción por la fecha 2°.

Pese a la alegría que generaron los goles de Fernando Zampedri y Justo Giani, en Los Cruzados están atentos por una situación que se dio con una de sus figuras.

Se trata de Daniel González, defensa de buen rendimiento la temporada anterior que no fue citado al encuentro por un problema de salud.

De acuerdo al parte médico entregado por el club, el jugador de 23 años quedó fuera del banco de suplentes por un "procedimiento quirurgico torácico electivo".

Esta situación fue detectada a mediados de la semana pasada, por lo que comenzó un tratamiento que lo ha mantenido fuera de las canchas.

¿Cuándo volverá a jugar Daniel González?

En conferencia de prensa, Daniel Garnero, entrenador de La Franja, se refirió a la situación de González y comentó: "Lo acompañamos en cada momento".

Si bien no dio una fecha específica, el estratega argentino aseguró que el zaguero "en muy poco tiempo estará nuevamente con nosotros. Para esa fechas cuando se apreta el calendario no tendrá ningún problema".

Con esto, el trasandino apuesta a que el ex Santiago Wanderers pueda estar en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que arranca en abril.