El amargo debut de Esteban Pavez en Alianza Lima: Se lesionó y su equipo perdió en la Libertadores - Chilevisión

Un amargo estreno tuvo Esteban Pavez en Alianza Lima, cuadro que este miércoles cayó 1-0 ante 2 de Mayo de Paraguay en su debut por la Copa Libertadores.

Por la ida de la fase previa 1, el ex jugador de Colo Colo se ganó toda la confianza del entrenador Pablo Guede y arrancó como titular a solamente uan semana de su arribo.

El chileno estaba cumpliendo lo que le pedía su DT, pero todo se derrumbó en la recta final del encuentro al sufrir una fatídica lesión.

Esteban Pavez preocupa en Alianza Lima tras sufrir lesión

En el minuto 72, el mediocampista Óscar Romero cayó encima de la pierna izquierda del otrora seleccionado nacional, acción que no fue sancionada como falta por el árbitro.

Pese a que intentó recuperarse, Pavez quedó muy afectado en su rodilla y tuvo que ser reemplazado, generando la molestia de Guede con el juez.

A la espera de un parte médico, la prensa local anticipa que el volante se perdería al menos un par de compromisos debido a que quedó con bastante dolor.

Para peor, el elenco Guaraní se impuso por la cuenta mínima y tomó ventaja en la llave que se definirá el próximo 11 de febrero en Perú.

