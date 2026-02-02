Vuelve la Copa Libertadores: Días y horarios de los partidos de ida de la fase previa 1 - Chilevisión

Llegó la hora. Este martes empezará la edición 2026 de la Copa Libertadores, torneo que arrancará con los partidos de ida de la fase previa 1.

El duelo que marcará el retorno del torneo será el que animarán The Strongest de Bolivia contra Deportivo Táchira de Venezuela, quienes se enfrentarán en La Paz.

Otro de los cruces atractivos es el de Alianza Lima, con Esteban Pavez incluido, visitando a 2 de Mayo de Paraguay que pretende dar la sorpresa.

El chileno arribó a Los Blanquiazules tras terminar su ciclo en Colo Colo, apostando a ser una pieza importante para el entrenador Pablo Guede que lo conoce de su paso por el Cacique.

En tanto, el jueves 5 de febrero será el turno de Juventud Las Piedras frente a Universidad Católica de Ecuador.

Programación fase previa 1 Copa Libertadores, partidos de ida:

Martes 3 de febrero:

The Strongest vs Deportivo Táchira: 21:30 horas.

Miércoles 4 de febrero:

2 de mayo vs Alianza Lima: 21:30 horas.

Jueves 5 de febrero:

Juventud Las Piedras vs Universidad Católica de Ecuador: 21:30 horas.

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de la fase previa 1?

Los partidos de vuelta se disputarán la semana del 12 del mismo mes.