Copa Libertadores 2026: Fechas, llaves preliminares y cuándo juegan los chilenos - Chilevisión

l fútbol sudamericano vuelve con la Copa Libertadores 2026 el próximo 3 de febrero, fecha en que arranca la fase preliminar 1.

Los equipos chilenos que disputarán este torneo son Coquimbo Unido y Universidad Católica que pasaron directo a la zona de grupos. En cambio, O'Higgins y Huachipato competirán en la fase previa 2.

Estos son los 43 equipos sudamericanos que irán en busca del título:

Argentina

Platense

Rosario Central

Independiente Rivadavia

Boca Juniors

Lanús

Estudiantes de La Plata

Argentinos Juniors

Brasil

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Botafogo

Fluminense

Bahía

Bolivia

Always Ready

Bolívar

Nacional Potosí

The Strongest

Perú

Universitario

Cusco FC

Sporting Cristal

Alianza Lima

Uruguay

Nacional

Peñarol

Liverpool

Juventud

Paraguay

Libertad

2 de mayo

Guaraní

Cerro Porteño

Ecuador

Independiente del Valle

Barcelona de Guayaquil

Liga de Quito

Universidad Católica de Ecuador

Colombia

Independiente Santa Fe

Junior de Barranquilla

Deportes Tolima

Independiente de Medellín

Venezuela

Universidad Central

Deportivo La Guaira

Carabobo

Deportivo Táchira

Fechas confirmadas de la primera ronda

Partidos de ida:

The Strongest vs Deportivo Táhira: Martes 3 de febrero

2 de Mayo vs Alianza Lima: Miércoles 4 de febrero

Juventud vs U. Católica de Ecuador: Jueves 5 de febrero

Partidos de vuelta:

Deportivo Táchira vs The Strongest: Martes 10 de febrero

Alianza Lima vs 2 de Mayo: Miércoles 11 de febrero

U. Católica de Ecuador vs Juventud: Jueves 12 de febrero

¿Cuándo debutan los clubes chilenos en la Copa Libertadores?

O'Higgins y Huachipato debutarán en la fase previa 2 la cual se jugará entre el 16 y el 26 de febrero.

Los Celestes se estrenarán 18 de febrero a las 19:00 ante Bahía en Rancagua, disputando al revancha el 25 del mismo en el mismo horario en Brasil.

Por su parte, Los Acereros se medirán a Carabobo el 17 a las 19:00 horas en el duelo de ida en Venezuela, jugando la vuelta una semana después en territorio nacional.

Fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

La tercera ronda se realizará entre el 3 y el 10 de marzo. De ahí, solamente cuatro equipos clasificarán a la fase de grupos.

El sorteo de esta instancia se realizará la semana del 18 de marzo, donde se conocerán los rivales de los chilenos Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Bombos confirmados para el sorteo

Bombo 1:

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2:

Libertad

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario de Deportes

Bombo 3:

Junior

Universidad Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Redy

Coquimbo

Deportivo La Guaira

Cusco FC

Bombo 4:

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Equipo clasificado de fase previa

Equipo clasificado de fase previa

Equipo clasificado de fase previa

Equipo clasificado de fase previa

La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 28 de noviembre, día en que se sabrá quién releva a Flamengo como campeón.