 Copa Libertadores 2026: Fechas, llaves preliminares y cuándo juegan los chilenos - Chilevisión
Copa Libertadores 2026: Fechas, llaves preliminares y cuándo juegan los chilenos

Cada vez falta menos para el inicio de la una nueva edición del torneo, el cual contará con cuatro equipos nacionales.

Jueves 22 de enero de 2026 | 09:45

l fútbol sudamericano vuelve con la Copa Libertadores 2026 el próximo 3 de febrero, fecha en que arranca la fase preliminar 1.

Los equipos chilenos que disputarán este torneo son Coquimbo Unido y Universidad Católica que pasaron directo a la zona de grupos. En cambio, O'Higgins y Huachipato competirán en la fase previa 2.

Estos son los 43 equipos sudamericanos que irán en busca del título:

Argentina

  • Platense
  • Rosario Central
  • Independiente Rivadavia
  • Boca Juniors
  • Lanús
  • Estudiantes de La Plata
  • Argentinos Juniors

Brasil

  • Flamengo
  • Corinthians
  • Palmeiras
  • Cruzeiro
  • Mirassol
  • Botafogo
  • Fluminense
  • Bahía

Bolivia

  • Always Ready
  • Bolívar
  • Nacional Potosí
  • The Strongest

Perú

  • Universitario
  • Cusco FC
  • Sporting Cristal
  • Alianza Lima

Uruguay 

  • Nacional 
  • Peñarol
  • Liverpool
  • Juventud

Paraguay

  • Libertad
  • 2 de mayo
  • Guaraní
  • Cerro Porteño

Ecuador

  • Independiente del Valle
  • Barcelona de Guayaquil
  • Liga de Quito 
  • Universidad Católica de Ecuador

Colombia

  • Independiente Santa Fe
  • Junior de Barranquilla
  • Deportes Tolima
  • Independiente de Medellín

Venezuela

  • Universidad Central
  • Deportivo La Guaira
  • Carabobo
  • Deportivo Táchira

Fechas confirmadas de la primera ronda

Partidos de ida: 

  • The Strongest vs Deportivo Táhira: Martes 3 de febrero
  • 2 de Mayo vs Alianza Lima: Miércoles 4 de febrero
  • Juventud vs U. Católica de Ecuador: Jueves 5 de febrero

Partidos de vuelta: 

  • Deportivo Táchira vs The Strongest: Martes 10 de febrero
  • Alianza Lima vs 2 de Mayo: Miércoles 11 de febrero 
  • U. Católica de Ecuador vs Juventud: Jueves 12 de febrero

¿Cuándo debutan los clubes chilenos en la Copa Libertadores?

O'Higgins y Huachipato debutarán en la fase previa 2 la cual se jugará entre el 16 y el 26 de febrero.

Los Celestes se estrenarán 18 de febrero a las 19:00 ante Bahía en Rancagua, disputando al revancha el 25 del mismo en el mismo horario en Brasil.

Por su parte, Los Acereros se medirán a Carabobo el 17 a las 19:00 horas en el duelo de ida en Venezuela, jugando la vuelta una semana después en territorio nacional.

Fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

La tercera ronda se realizará entre el 3 y el 10 de marzo. De ahí, solamente cuatro equipos clasificarán a la fase de grupos.

El sorteo de esta instancia se realizará la semana del 18 de marzo, donde se conocerán los rivales de los chilenos Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Bombos confirmados para el sorteo

Bombo 1:

  •  Flamengo 
  • Palmeiras
  • Boca Juniors
  • Peñarol
  • Nacional
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle

Bombo 2:

  • Libertad
  • Estudiantes de La Plata
  • Cerro Porteño 
  • Lanús
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro 
  • Universitario de Deportes

Bombo 3:

  • Junior
  • Universidad Católica
  • Rosario Central
  • Independiente Santa Fe
  • Always Redy
  • Coquimbo
  • Deportivo La Guaira
  • Cusco FC

Bombo 4:

  • Universidad Central
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Equipo clasificado de fase previa
  • Equipo clasificado de fase previa
  • Equipo clasificado de fase previa
  • Equipo clasificado de fase previa

La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 28 de noviembre, día en que se sabrá quién releva a Flamengo como campeón.

