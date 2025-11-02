¡Histórico! Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera por primera vez - Chilevisión

Coquimbo Unido desató la fiesta en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso al coronarse campeón de la Liga de Primera por primera vez en su historia.

Los Piratas recibieron a Unión La Calera y cumplieron con la tarea al vencerlos por 2-0, convirtiéndose en el campeón del fútbol chileno.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 20 gracias al tanto de Cecilio Waterman con un toque en el área.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalizando la primera parte la visita se quedó con 10 jugadores debido a la expulsión de Cristopher Díaz (45+7’).

En el segundo tiempo, los dirigidos por Esteban González aprovecharon el hombre de ventaja y sellaron su título a los 75’ con el tanto de Benjamín Chandía.

Campeón por primera vez en su historia

Con la victoria Coquimbo Unido alcanzó los 65 puntos en la tabla de posiciones, con lo que se convirtió en el campéon del fútbol chileno por primera vez.

El rival más cercano era Universidad Católica, que perdió 2-0 ante O'Higgins de Rancagua.