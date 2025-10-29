A un paso de la gloria: El resultado que le permitirá a Coquimbo ser campeón del fútbol chileno - Chilevisión

Coquimbo Unido va camino a tocar el cielo con las manos. Con una campaña espectacular, Los Piratas quedaron a solamente un paso de ser campeones de la Liga de Primera.

El triunfo del pasado fin de semana a O'Higgins, que incluyó un agónico penal atajado por Diego "Mono" Sánchez, dejó al Aurinegro al borde de bajar su primera estrella.

Ahora, los dirigidos por Esteban González se preparan para recibir a Unión La Calera en un partido que genera gran euforia en toda la ciudad.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón?

Al tener 62 puntos, a Coquimbo le basta con vencer a Los Cementeros para coronarse como campeón del fútbol chileno.

En casar de ganar, el elenco del norte se volvería inalcanzable para Universidad Católica que actualmente tiene 48 unidades, todo esto a falta de cinco fechas para el cierre de la temporada.

A Los Piratas les alcanza con dos empates en estas últimas jornadas para quedarse con el trofeo, aunque apuestan a armar una verdadera fiesta en el Francisco Sánchez Rumoroso.

La extraordinaria campaña le permitió al club clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, asegurando un premio cercano a los 3 millones de dólares.

El duelo del Aurinegro con los de la Región de Valparaíso está programado para el domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas, donde se espera la presencia de cerca de 15 mil hinchas.