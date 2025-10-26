Coquimbo derrota a O'Higgins con dramatismo y queda a un paso de bajar su primera estrella - Chilevisión

Este domingo Coquimbo Unido hizo su tarea y venció por la mínima a O'Higgins a domicilio, quedando a un paso de consagrarse por primera vez campeón de la Liga de Primera.

El Pirata se impuso en su visita a El Teniente con una solitaria anotación de Matías Palavecino a los 46', tras aprovechar un error de la zaga local.

Sobre el epílogo del encuentro, el Capo de Provincia tuvo la chance de empatar el marcador gracias a un penal cobrado con la complicidad del VAR.

Sin embargo, Diego "Mono" Sánchez se vistió de héroe y se lució con un tapadón al remate de Bryan Rabello, lo que le sirvió para conservar la mínima ventaja del cuadro pirata.

Pese al resultado favorable y la impecable racha de los dirigidos por Esteban González, Coquimbo Unido aún no puede gritar campeón.

Y es que el triunfo de Universidad Católica sobre la U en el Clásico Universitario frustró —al menos por el momento— sus pretensiones de bajar su primera estrella, todo por razones matemáticas.

¿Cuándo se podría consagrar Coquimbo Unido?

Con el triunfo de esta tarde, Coquimbo Unido llegó a los 62 puntos en la tabla de la Liga de Primera.

La Franja, su perseguidor más cercano, podría alcanzar como máximo las 63 unidades si gana todos los partidos que le restan.

Así, el escenario es el siguiente: si la UC deja puntos contra O'Higgins en la próxima fecha, Coquimbo podría ser campeón sin jugar. De lo contrario, el Pirata solo necesitaría derrotar a Unión La Calera para ser campeón.