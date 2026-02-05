El duro descargo de Esteban Pavez tras lesionarse en Alianza Lima: “Estoy triste” - Chilevisión

Moy molesto se mostró Esteban Pavez tras sufrir una lesión en su debut con Alianza Lima, cuadro que este miércoles perdió en su estreno por la Copa Libertadores.

Los Blanquiazules cayeron 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay, derrota que los complica en la llave por la fase previa 1 del torneo continental.

En el encuentro, el volante chileno fue titular y tuvo que ser reemplazado a los 75 minutos tras una lesión en una de sus rodillas, la que se dio luego de que un rival le cayera encima.

¿Qué dijo Esteban Pavez tras lesionarse en Alianza Lima?

Una vez terminado el partido, el ex jugador de Colo Colo entregó breves declaraciones y reconoció estar "caliente y triste".

"No me lesiono hace mucho tiempo, creo que es un esguince, pero mañana (jueves) me haré exámenes", señaló en declaraciones a la prensa peruana.

Respecto al cruce con el encuentro guaraní, Pavez respaldó al plantel comandado por el entrenador Pablo Guede y sostuvo: "Confío mucho en mis compañeros, que en Lima damos vuelta la llave".

La revancha entre Alianza Lima y 2 de Mayo está fijada para el miércoles 11 de febrero en Perú, comenzando a las 21:30 horas de Chile.