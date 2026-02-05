Daniel Morón vs Pablo Mouche: Por qué se generó el conflicto en Colo Colo y qué dijo cada uno - Chilevisión

Colo Colo vuelve a generar polémica. Ahora, los involucrados son Daniel Morón y Pablo Mouche, dos ex jugadores del club que entraron en fuertes acusaciones.

Todo comenzó con Mouche revelando que fue increpado por la Garra Blanca el 2020 en plena pandemia, señalando que fueron enviados por Blanco y Negro debido a que fueron a juicio por el no pago de sueldos.

Consultado por esto, Morón, actual gerente deportivo del club, replicó este miércoles: "Él debe pensar que lo vinieron a apretar la gente aquí, porque él no estuvo esos dos meses, que la gente no vino a apretarlos, la gente vino a acompañarlos".

"Sí a eso le llamamos apretar, bienvenido sea, nos apriete la gente de Colo Colo. Pablito Mouche, te perdiste una mejor despedida", sostuvo el Loro, recordando la previa del partido de promoción ante Universidad de Concepción en febrero del 2021.

Pablo Mouche contraataca a Daniel Morón

En su rol de panelista en Planeta Boca Juniors, el ex delantero no se guardó nada y afirmó que nunca le vio la cara a Morón mientras estuvo en el Cacique.

"Nunca te vi en los pasillos, nunca con el plantel, nunca en el vestuario, nunca en un entrenamiento, no lo vi en mi presentación ni en mi despedida. Tampoco lo vi en ninguna negociación de contrato ni en conversaciones relacionadas conmigo", manifestó.

Mouche desmintió que la barra lo fuera a apoyar al entrenamiento, remarcando que "es mentira que yo no firmé contrato por dos meses durante el año de la pandemia: sí lo firmé y sí jugué".

"Sobre la barra brava, aclaro lo siguiente: Entraron al estacionamiento interno del centro de entrenamiento (...) Se pararon al lado de mi auto, no para apoyarme, sino para hablarle al plantel. Fui apuntado con el dedo junto a mi compañero y amigo el Chaco Isaurralde".

"Acá sí me puedo defender y acá sí te puedo desmentir, porque le estás mintiendo a la gente de Colo Colo. Estás defendiendo a los barrabravas y le estás mintiendo al socio y a los jugadores que compartimos ese plantel y que fuimos amenazados", sentenció.