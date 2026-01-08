Tristeza en Colo Colo: Club informó el fallecimiento de la madre de Daniel Morón - Chilevisión

Colo Colo informó este miércoles el fallecimiento de la madre de Daniel Morón, ex arquero y actual gerente deportivo de la institución.

El club lamentó al noticia a través de un comunicado, aunque no dio detalles sobre las causas del deceso.

"Desde Colo Colo enviamos nuestras condolencias a toda la familia y los acompañamos en su pena", señaló el Popular en sus redes sociales.

Como club, lamentamos el sensible fallecimiento de la madre de nuestro gerente Deportivo José Daniel Morón.



Desde Colo-Colo enviamos nuestras condolencias a toda la familia y los acompañamos en su pena🪽🥀 pic.twitter.com/5qYPBIQZbG — Colo-Colo (@ColoColo) January 8, 2026

El esfuerzo de Daniel Morón y su familia para que se convierta en futbolista

El Loro, como es conocido, relató en 2018 sus complejos inicios en el fútbol, valorando la labor que hicieron su madre y su padre para que llegara al profesionalismo.

"Mi niñez fue dura. Yo soy del campo y mi padre trabajaba 24 horas. Mi madre, en la época de la fruta, era temporera. Yo vengo de muy abajo. Vengo de casa de piso de tierra", mencionó en La Divina Comida.

Moró relató que vivía "en una cancha de fútbol donde teníamos la casa. Mi madre lavaba las camisetas de equipos, estaba la cantina del club. Era una cancha de tierra, de esas típicas de barrio".

"A los 15 años me fui de mi casa producto de buscar ese sueño. Dormí en terminales, debajo de tribunas para poder estar en un club. Muchas veces me cag... de hambre, pasé frío y lloré solo. Cuando uno se va su casa, no están sus afectos, ni tu mamá ni papá", agregó.

La carrera del ex portero inició en Andes Talleres de Mendoza en 1976, pasando posteriormente por Union de Santa Fe, Colo Colo, Provincial Osorno, Deportes Concepción, Palestino y Audax Italiano.

En el Cacique vivió su mejor momento en el profesionalismo, ganando 10 títulos que incluyen la Copa Libertadores 1991.