 Cachetazo a Colo Colo: Los motivos de la sanción a Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina - Chilevisión
Cachetazo a Colo Colo: Los motivos de la sanción a Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

La Primera Sala inhabilitó por 30 días al gerente deportivo de Blanco y Negro, ocasionando un nuevo problema en Los Albos.

Jueves 14 de agosto de 2025 | 08:56

Un nuevo golpe recibió Colo Colo este miércoles, luego de que el Tribunal de Disciplina emitiera un castigo contra Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro.

La primera sala del organismo lo inhabilitó por 30 días al Loro para el ejercicio de su cargo, lo que implica que no podrá mantener relaciones o contacto con ANFP, clubes y participantes del fútbol chileno.

En concreto, el ex arquero está actualmente imposibilitado de representar al Cacique en alguna instancia, decisión que fue tomada por unanimidad de los integrantes de la sala.

¿Por qué fue sancionado Daniel Morón?

De acuerdo al fallo, Morón fue castigado debido a los insultos a los árbitros en el partido contra O'Higgins de Rancagua el pasado 27 de julio.

En aquel cotejo, que terminó 1-1 en San Fernando, el directivo fue acusado de lanzar improperios a los jueces una vez culminado el encuentro.

De acuerdo al informe emitido por el colegiado, el otrora portero habría dicho: "Qué se creen los con... Si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar".

Debido a que la sanción comenzó a regir el 5 de agosto, el gerente deportivo de Blanco y Negro podrá retomar los contactos con las entidades a partir del 5 de septiembre.

