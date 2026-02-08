¡Se hace fuerte de local! La UC vence a Deportes Concepción y se acomoda en la parte alta de la tabla - Chilevisión

Universidad Católica fue superior y consigue una importante victoria tras vencer por 2-0 a Deportes Concepción en el Claro Arena.

En un encuentro válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, los cruzados demostraron ser fuertes de local con un juego en el que fueron protagonistas desde el primer minuto.

Si bien ambos equipos se irían al descanso sin hacerse daño en la portería. En el inicio del complemento, Fernando Zampedri marcó la diferencia y abrió la apertura de la cuenta para una UC que lo seguiría buscando.

Católica hizo sentir la localía y sumó de a tres ante Deportes Concepción en el Claro Arena

Tras desnivelar la balanza, los cruzados mantuvieron el juego a su favor. Al minuto 70, Justo Giani amplió la ventaja, tras concretar una jugada colectiva en el tridente ofensivo y llevar la pelota a la red por sobre el arquero de "El Conce".

Sin embargo, el partido no estuvo libre de polémica para lo de la franja. Al minuto 72, Clemente Montes sería expulsado tras agredir en el suelo a un rival, dejando así a su equipo con uno menos.

Los próximos desafíos de Universidad Católica y Deportes Concepción en la Liga de Primera

En la tercera fecha, Universidad Católica deberá viajar al norte del país para enfrentar a Cobresal.

Por su parte, Deportes Concepción se prepara para enfrentar a Universidad de Concepción. Un esperado clásico penquista que vuelve a la primera división del fútbol chileno.