 Deportes Concepción tuvo un amargo debut en Primera División tras caer ante O'Higgins en Rancagua - Chilevisión
Deportes Concepción tuvo un amargo debut en Primera División tras caer ante O'Higgins en Rancagua

Los celestes vencieron 2-1 al "León de Collao" en El Teniente por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Lunes 2 de febrero de 2026 | 22:51

Mucha expectación había por el debut de Deportes Concepción en Primera División tras casi 17 años en categorías del ascenso. 

Cabe señalar que los lilas y O'Higgins debían jugar en el Ester Roa, pero acordaron invertir la localía y enfrentarse en El Teneinte de Rancagua debido a la situación que se vive en la región del Biobío por los incendios forestales. 

Los celestes se hicieron fuertes en casa y derrotaron 2-1 al León de Collao en el cierre de la primera fecha. 

Arnaldo Castillo abrió el marcador a los 29 minutos. Mientras que Miguel Brizuela a los 84' aumentó el marcador para darle tranquilidad a Lucas Bovaglio, quien debutaba en la banca de O'Higgins. 

Cuando se iba el partido y se jugaba el séptimo minuto adicional, Fausto Grillo batió con un certero cabezazo a Omar Carabalí para decretar el marcador final.

Aunque antes el partido estuvo detenido varios minutos revisando la posición del defensor central, donde finalmente y a instancias del VAR el árbitro Fernando Vejar convalidó el tanto. 

En la próxima fecha O'Higgins recibirá a Deportes La Serena (sábado 7 de febrero). En cambio, Deportes Concepción viajará hasta Santiago y jugar en el Claro Arena ante Universidad Católica (domingo 8 de febrero). 

