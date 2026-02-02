O'Higgins vs Deportes Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

O'Higgins y Deportes Concepción cierra este lunes la fecha 1° de la Liga de Primera, enfrentándose en un atractivo partido.

Los Celestes buscan revalidar la buena campaña del año pasado, donde terminaron terceros y clasificaron a la fase previa 2 de la Copa Libertadores.

Por el otro lado está en León de Collao, quienes viven una jornada histórica al volver a disputar un duelo en Primera División luego de 18 años, contratando varios futbolistas de renombre para esta temporada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de O'Higgins vs Deportes Concepción?

El partido de O'Higgins ante Deportes Concepción, válido por la fecha 1° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este gran encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre O'Higgins y Deportes Concepción por la Liga de Primera

El compromiso del Capo de Provincia contra Los Lilas inicia a las 20:30 horas de Chile de este lunes 2 de febrero.

El escenario es el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado fue Francisco Gilabert.