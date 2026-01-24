Nacional vs Deportes Concepción hoy: Dónde ver en vivo partido por Serie Río de La Plata - Chilevisión

Deportes Concepción juega un amistoso de lujo en el Estadio Gran Parque Central, chocando contra Nacional de Uruguay por la Serie Río de La Plata.
Sábado 24 de enero de 2026 | 11:52
Deportes Concepción disputa un nuevo partido por la Serie Río de La Plata, midiéndose este sábado ante Nacional de Uruguay en un amistoso de lujo.
Tras enfrentarse a Cerro Largo y Montevideo City Torque, el León de Collao tiene un nuevo desafío contra uno de los cuadros más importantes de Sudamérica.
El Bolso cuenta en su plantel con importantes figuras como el defensa Sebastián Coates, Maximiliano Silvera y el volante Nicolás Lodeiro, entre otros.
El partido de Nacional ante Deportes Concepción, válido por la Serie Río de La Plata, será transmitido en vivo por la plataforma Disney +.
Para poder ver el compromiso de forma online, debes entrar a la aplicación y colocar tu respectio usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en muy pocos minutos.
El cotejo entre Los Lilas y el Decano inicia a las 21:00 horas de Chile de este sábado 24 de enero, disputándose en el Estadio Gran Parque Central.