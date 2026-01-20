Deportes Concepción vs Cerro Largo HOY: Dónde ver EN VIVO partido Serie Río de La Plata - Chilevisión

Deportes Concepción salta a la cancha por la Serie Río de La Plata, debutando contra Cerro Largo en un interesante partido amistoso este martes.

Los Lilas juegan un encuentro bastante emotivo, buscando darle una pequeña alegría a la gente de la Región del Biobío que ha sido afectada por los incendios forestales.

De hecho, el plantel le entregó toda su fuerza a los afectados y sus familiares con un emotivo video que se ha viralizado en las redes sociales.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Deportes Concepción vs Cerro Largo?

El partido de Deportes Concepción ante Cerro Largo, válido por la Serie Río de La Plata, será transmitido en vivo por la plataforma Disney +.

Para poder ver el encuentro de forma online, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en muy pocos minutos.

Hora del partido entre Deportes Concepción y Cerro Largo por Serie Río de La Plata

El duelo entre el León de Collao y el conjunto uruguayo inicia a las 22:15 horas de Chile de este martes 20 de enero, disputándose en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.