 “Preocupa y asusta harto”: Así fue la tensa noche en Chaimávida por reactivación de incendio forestal - Chilevisión
Minuto a minuto
Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas Senapred solicita evacuar sector Florida Alto en la Región del Biobío: Activo mensajería SAE Bombero se quiebra al recordar rescate de mellizas en Penco: “Fue terrible tener esos bebés en brazos” “Decidieron irse juntos”: Habla padre de joven futbolista que murió con su mamá en incendio forestal La tragedia de Ríos de Chile: El antes y después de la población arrasada por los incendios forestales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
20/01/2026 07:39

“Preocupa y asusta harto”: Así fue la tensa noche en Chaimávida por reactivación de incendio forestal

Una tensa noche se vivió en la localidad rural de Chaimávida, al este de la ciudad Concepción, producto de los incendios forestales que afectan a la zona. Y es que el fuego no ha dado tregua e incluso provocó la activación de una alerta SAE de evacuación, misma que muchos vecinos optaron por omitir. "Todos los vecinos nos unimos y se pelea entre todos, siempre hemos luchado juntos", expresó una residente, quien pasó la noche atenta a la emergencia. "Preocupa y asusta harto, pero uno ha visto tanto incendio...", dijo otra.

Lo más visto

Bombero se quiebra al recordar rescate de mellizas en Penco: “Fue terrible tener esos bebés en brazos”

En conversación con CHV Noticias, Eduardo Monsalvez, superintendente de Bomberos de Coronel, entregó detalles del angustiante momento ocurrido en Penco.

20/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Fin a los rumores: Luis Jiménez reveló el estado actual de su romance con Disley Ramos

El exfutbolista habló sobre el romance con la creadora de contenidos, que nació a mediados del año pasado, y reveló cómo se llevan actualmente.

20/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas. Se espera este martes entrega los nombres de su primer gabinete.

20/01/2026
Publicidad