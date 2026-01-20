“Preocupa y asusta harto”: Así fue la tensa noche en Chaimávida por reactivación de incendio forestal - Chilevisión

Una tensa noche se vivió en la localidad rural de Chaimávida, al este de la ciudad Concepción, producto de los incendios forestales que afectan a la zona. Y es que el fuego no ha dado tregua e incluso provocó la activación de una alerta SAE de evacuación, misma que muchos vecinos optaron por omitir. "Todos los vecinos nos unimos y se pelea entre todos, siempre hemos luchado juntos", expresó una residente, quien pasó la noche atenta a la emergencia. "Preocupa y asusta harto, pero uno ha visto tanto incendio...", dijo otra.