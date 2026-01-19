Sube la cifra de fallecidos: Autoridades confirman 20 víctimas fatales por incendios forestales - Chilevisión

Tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), el ministro del interior, Álvaro Elizalde, actualizó la cifra de fallecidos a causa de los siniestros en las regiones de Ñuble y Biobío.

Este lunes, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la cifra de fallecidos a causa de los incendios forestales en la zona sur aumentó a 20 personas.

La autoridad dio a conocer la información una vez finalizado el último Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), en el que se abordó la situación de los siniestros en las regiones de Ñuble y del Biobío.

De acuerdo al balance informado recientemente, 19 víctimas corresponden a la región del Biobío y la restante a la del Ñuble. Del total, solo seis han sido identificados por el Servicio Médico Legal (SML).

En desarrollo...