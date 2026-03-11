Cláusula facilitó su salida: Los millones que se llevaría Meneghini tras terminar su etapa en la U - Chilevisión

Francisco Meneghini finalizó su etapa en Universidad de Chile. Tras dirigir solamente siete partidos, Paqui no continuará al mando de Los Azules.

El argentino espera terminar algunos trámites para hacer oficial su salida, la que generó interrogantes sobre si implicó alguna negociación.

Esto se daría por concluir anticipadamente el contrato, donde se dio a conocer una cláusula que habría facilitado todo.

Los millones que se llevaría Francisca Meneghini al salir de la U

Según consignó La Tercera, el vínculo del trasandino estipulaba que la dirigencia solamente debía pagar tres meses de salario si la salida se daba antes de los seis meses.

Esto quiere decir que Meneghini se llevaría cerca de 150 millones de pesos, dando por finalizada la era que arrancó el pasado 29 de diciembre.

Paqui tenía un sueldo de aproximadamente $50 millones para él y su cuerpo técnico, con gran parte de su taff arribando desde O'Higgins de Rancagua.

Ahora, la directiva tiene la tarea de empezar a buscar a otro estratega para el primer equipo, apostando a que pueda obtener mejores resultados y dar pelea en la Liga de Primera.