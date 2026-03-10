Se acabó la paciencia: Los cánticos de los hinchas de la U tras empate ante U. de Concepción - Chilevisión

Los Azules no pudieron vencer al Campanil en el Estadio Nacional, situación que desató la furia de los fanáticos que apuntaron contra el entrenador y los jugadores.
Universidad de Chile sigue con su irregular momento. Los Azules empataron este lunes 1-1 ante Universidad de Concepción y desperdiciaron la chance de escalar puestos en la Liga de Primera.
El resultado dejó furiosos a los hinchas del cuadro laico, quienes se cansaron y llenaron de insultos al entrenador Francisco Meneghini una vez terminado el cotejo en el Estadio Nacional.
De hecho, los fanáticos le dedicaron un cántico a Paqui al final del compromiso, pidiendo su inmediata salida a solamente tres meses de su arribo.
Apenas se dio el silbatazo final, la afición del Romántico Viajero cantó en reiteradas oportunidades: "Paqui ya se va".
Los futbolistas tampoco se salvaron de la molestia de los hinchas, siendo apuntados por el pobre rendimiento mostrado en cancha esta camapaña.
A lo largo de este año, la U ha jugado 7 partidos en los que consiguió solamente una victoria, derrotando a Colo Colo en el Estadio Monumental.
El registro se completa con 4 empates y 2 caídas, entre las que está el golpe en la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Palestino.