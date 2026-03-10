Se acabó la paciencia: Los cánticos de los hinchas de la U tras empate ante U. de Concepción - Chilevisión

Universidad de Chile sigue con su irregular momento. Los Azules empataron este lunes 1-1 ante Universidad de Concepción y desperdiciaron la chance de escalar puestos en la Liga de Primera.

El resultado dejó furiosos a los hinchas del cuadro laico, quienes se cansaron y llenaron de insultos al entrenador Francisco Meneghini una vez terminado el cotejo en el Estadio Nacional.

De hecho, los fanáticos le dedicaron un cántico a Paqui al final del compromiso, pidiendo su inmediata salida a solamente tres meses de su arribo.

Hinchas de la U cantan por salida de Meneghini

Apenas se dio el silbatazo final, la afición del Romántico Viajero cantó en reiteradas oportunidades: "Paqui ya se va".

Los futbolistas tampoco se salvaron de la molestia de los hinchas, siendo apuntados por el pobre rendimiento mostrado en cancha esta camapaña.

A lo largo de este año, la U ha jugado 7 partidos en los que consiguió solamente una victoria, derrotando a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El registro se completa con 4 empates y 2 caídas, entre las que está el golpe en la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Palestino.