Sigue sin ganar de local: La U empata con U. de Concepción en el Estadio Nacional y agudiza su crisis - Chilevisión

Universidad de Chile agudiza su crisis tras empatar 1-1 frente a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, en partido válido por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Los azules siguen sin convencer en el campeonato nacional y sin registrar victorias de local en lo que va de temporada.

A los 38', Jeison Fuentealba corrió solo hacía el arco de Gabriel Castellón a quien sobrepasó con un sombrerito el cual dio en el travesaño, sin embargo, el rebote fue captado por Daniel Barrea quien puso en ventaja al elenco del Campanil.

En la segunda etapa, los azules se fueron con todo en busca de la igualdad y su premio lo encontraron a los 55' en la cabeza de Eduardo Vargas, quien aprovechó un centro de Fabián Hormazábal para empatar las acciones.

El final del compromiso estuvo bastante caliente ya que el árbitro del cotejo, José Cabero anuló un tanto de los penquista por posición de adelanto. Acto seguido, los estudiantiles se fueron con todo alegando una falta penal tras una mano de Pablo Parra dentro de su área.

Con este empate, La U quedó en el décimotercer lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos y con un Paqui Meneghini que sigue sin convencer y muy cuestionado por la hinchada laica.