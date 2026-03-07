Colo Colo vence a Audax Italiano y alcanza la cima de la Liga de Primera 2026 - Chilevisión

Colo Colo hizo su trabajo en La Florida y se convirtió en puntero exclusivo de la Liga de Primera 2026 tras vencer por 1-0 a Audax Italiano en el Estadio Bicentario.

Los dirigidos por Fernando Ortiz fueron en ventaja desde los primeros minutos del partido tras la apertura de la cuenta del argentino Maximiliano Romero. Quien se ganó la confianza de su entrenador para ir desde el arranque en reemplazo de Javier Correa.

Pese a las dudas, con este triunfo el cacique comienza a encontrar el equilibrio y el plantel que le permita mantenerse en la parte alta del campeonato nacional.

Colo Colo vence a Audax Italiano y se acomoda en la parte alta de la tabla

Los albos se pondrían en ventaja tempranamente luego de que al minuto 5, el delantero argentino, Maximiliano Romero, conectara un centro por la izquierda de Lautaro Pastrán para poner el 1-0.

De ahí en adelante y con el resultado a su favor, el cacique seguiría manejando las acciones frente a un cuadro itálico que no logró encontrar la igualdad parcial antes de ir al descanso.

Ya en el complemento, los albos seguirían dominando el juego. En el minuto 74, Maximiliano Romero pudo matricularse con un doblete, sin embargo, el VAR frustró las celebraciones.

Próximos partidos de Colo Colo y Audax Italiano por la Liga de Primera 2026

En la siguiente fecha, Colo Colo deberá enfrentar a Huachipato el día lunes 16 de marzo a las 20:30 horas.

Por su parte, el conjunto de Audax Italiano recibirá a un Deportes Concepción que marcha colista el día viernes 13 de marzo a las 20:00 horas.