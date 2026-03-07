 O'Higgins vs U. Católica: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

O'Higgins vs U. Católica: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Universidad Católica quiere aprovechar el gran momento de Fernando Zampedri ante O'Higgins de Rancagua, partido que es válido por la fecha 6° de la Liga de Primera.

Sábado 7 de marzo de 2026 | 11:19

O'Higgins y Universidad Católica juegan un electrizante partido por la Liga de Primera, enfrentándose este sábado por la sexta fecha.

El Capo de Provincia tiene la mente puesta en su llave de Copa Libertadores con Deportes Tolima, aunque no puede descuidar el torneo local en el que suma tres derrotas consecutivas.

Por el otro lado están Los Cruzados, quienes cuentan con un intratable Fernando Zampedri que viene de marcar un doblete a Ñublense en la jornada pasada.

Cómo ver el partido de O'Higgins vs U. Católica EN VIVO y ONLINE

El partido de O'Higgins ante Universidad Católica, válido por la fecha 6° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online este esperado compromiso. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre O'Higgins y U. Católica por la Liga de Primera

El encuentro de Los Celestes contra La Franja comienza a las 20:30 horas de Chile de este sábado 7 de marzo.

El escenario es el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado en esta oportunidad fue Juan Lara.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Audax Italiano vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

A un mes de ser anunciado como refuerzo: TAS ratifica sanción y Coquimbo pierde a Rodrigo Holgado

Solo competencias locales: El duro panorama que se le viene a la U y Colo Colo este 2026

El refuerzo de Colo Colo que mandó un dardo a los jugadores de la U tras derrota en el Superclásico
Publicidad
Publicidad