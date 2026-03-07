O'Higgins vs U. Católica: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

O'Higgins y Universidad Católica juegan un electrizante partido por la Liga de Primera, enfrentándose este sábado por la sexta fecha.

El Capo de Provincia tiene la mente puesta en su llave de Copa Libertadores con Deportes Tolima, aunque no puede descuidar el torneo local en el que suma tres derrotas consecutivas.

Por el otro lado están Los Cruzados, quienes cuentan con un intratable Fernando Zampedri que viene de marcar un doblete a Ñublense en la jornada pasada.

Cómo ver el partido de O'Higgins vs U. Católica EN VIVO y ONLINE

El partido de O'Higgins ante Universidad Católica, válido por la fecha 6° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online este esperado compromiso. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre O'Higgins y U. Católica por la Liga de Primera

El encuentro de Los Celestes contra La Franja comienza a las 20:30 horas de Chile de este sábado 7 de marzo.

El escenario es el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado en esta oportunidad fue Juan Lara.