No lo pasa bien: Desclasifican supuesta molestia de Javier Correa tras triunfo de Colo Colo vs Audax - Chilevisión

Javier Correa volvió a dar que hablar en Colo Colo por situaciones incómodas. En esta ocasión, el argentino otra vez habría terminado molesto luego del triunfo del Cacique ante Audax Italiano.

El argentino fue suplente e ingresó en el segundo tiempo en la victoria por la cuenta mínima el sábado pasado, la que le permitió a Los Albos alcanzar el liderato de la Liga de Primera.

Además de fallar una ocasión muy clara, el trasandino hizo ruido por un presunto malestar que evidenció una vez culminado el cotejo en La Florida.

Javier Correa se habría molestado por ser suplente

Según consignó Radio ADN, el ex delantero de Estudiantes de La Plata no se despidió de la gente tras el cotejo, caminando rápidamente hacia los vestuarios.

A esto hay que agregar que el ayudante del entrenador Fernando Ortiz, Juan Pablo Rodríguez, lo quiso saludar para intentar calmar los ánimos.

Sin embargo, el citado medio remarcó que Correa lo ignoró y no le dio la mano, siguiendo su camino al camarín.

El atacante fue uno de los apuntados por los hinchas tras la derrota en el Superclásico contra Universidad de Chile, donde fue titular junto a Maximiliano Romero.