U. de Chile vs U. de Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile recibe a Universidad de Concepción este lunes en un atractivo partido, bajando el telón a la fecha 6° de la Liga de Primera.

Los Azules quieren lavar heridas luego de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Palestino, la que los dejó sin competencias internacionales por lo que queda del año.

Su rival en esta oportunidad es el Campanil, quienes vienen de una contundente derrota ante Everton de Viña del Mar en la jornada pasada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs U. de Concepción?

El partido de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción, válido por la fecha 6° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este encuentro de manera online. Para eso, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y U. de Concepción por la Liga de Primera

El compromiso del Romántico Viajero contra Los del Foro inicia a las 20:00 horas de Chile de este lunes 9 de marzo, disputándose en el Estadio Nacional.

El árbitro del partido en esta ocasión es José Cabero, mientras que el encargado del VAR es Juan Sepúlveda.