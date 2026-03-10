Tras irse insultado por los hinchas: La tajante respuesta de Meneghini por posible salida de la U - Chilevisión

Francisco Meneghini, entrenador de Universidad de Chile, descartó nuevamente su salida de Los Azules luego del empate 1-1 ante Universidad de Concepción este lunes.

El cuadro laico no pudo lavar heridas tras la eliminación de la Copa Sudamericana la semana pasada, situación que colmó la paciencia de los hinchas que insultó a Paqui.

Pese a los magros resultados, donde solamente pudo vencer a Colo Colo en lo que va del 2026, el argentino aseguró que no tiene en mente poner su cargo a disposición.

¿Qué dijo Francisco Meneghini sobre su situación en la U?

El estratega habló sobre la molestia del público y aseguró que "a la gente no es mucho lo que se le puede decir. Entiendo perfectamente la molestia porque no les gusta lo que ven y los resultados no son positivos".

En ese punto, Meneghini fue tajante: "Confío en el plantel y en el trabajo. Podemos revertir esta situación. No pienso en renunciar, pienso en Coquimbo (el próximo rival)".

Además, el trasandino remarcó que conversa "diariamente con la gerencia deportiva. Tengo la misma relación desde el primer día. Ese trabajo diario es lo que me genera confianza, no son reuniones puntuales, es una relación constante".

Finalmente, lanzó críticas al árbitro José Cabero por la mano en el área del Campanil en el final del cotejo, la que fue ignorada por el juez y el VAR.

"Como mínimo, el árbitro debió revisarla y que luego la analice tranquilamente. Entre paréntesis hay un defensor que se la da al arquero en la misma jugada y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto", señaló.

La U actualmente está en el puesto 12° de la tabla deposiciones con 7 puntos en seis fechas de la Liga de Primera, mientras que Universidad de Concepción llegó al lugar 11° con una unidad más.