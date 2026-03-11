“Podemos revertir”: Esto dijo Francisco Meneghini horas antes de que se concretara su salida de la U - Chilevisión

Francisco Meneghini dejó de ser el entrenador de Universidad de Chile. Paqui finalizó su etapa en Los Azules tras el empate 1-1 ante Universidad de Concepción este lunes.

Tras dirigir solamente 7 partidos, en los que obtuvo una victoria, 4 empates y 2 derrotas, el argentino no va más en el cuadro laico.

El trasandino recibió constantes críticas en su breve estadía en el CDA, aunque nunca advirtió de manera pública su deseo de dejar la banca.

¿Qué dijo Francisco Meneghini antes de renunciar?

De hecho, el estratega aseguró que no tenía en mente dar un paso al costado luego de la igualdad ante el Campanil, mostrándose confiado en que todo cambiaría.

Horas antes de que se anunciara su salida, Meneghini declaró: "No es mucho lo que se puede decir. Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos".

"Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo y debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo", agregó.

Sobre su cercanía con Azul Azul, Paqui sostuvo: "Converso con la gerencia deportiva diariamente (Manuel Mayo) y tengo la misma relación desde que comenzamos y ahora hablamos de lo que pasó en la última jugada y ahora debemos pensar en Coquimbo".