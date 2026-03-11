Se terminó la era de “Paqui”: Francisco Meneghini dejó de ser el entrenador de la U - Chilevisión

Ciclo terminado. Francisco Meneghini dejó oficialmente de ser el entrenador de Universidad de Chile, poniendo a un ciclo que duró solamente tres meses.

El empate 1-1 ante Universidad de Concepción terminó por sentenciar la era de Paqui, quien colmó la paciencia de los hinchas que lo insultaron en el Estadio Nacional.

Tras el magro resultado frente al Campanil, la directiva anunció este miércoles la salida del argentino que llegó en enero a reemplazar a Gustavo Álvarez.

Los números que dejó el breve ciclo de Francisco Meneghini en la U

Meneghini fue anunciado el pasado 29 de diciembre en el Romántico Viajero, arribando tras su buena campaña en O'Higgins en la que terminó tercero en la Liga de Primera 2025.

A lo largo de su etapa, el trasandino dirigió solamente 7 partidos en los que obtuvo una victoria, 4 empates y 2 derrotas.

Su único triunfo fue el 1 de marzo pasado, venciendo 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental con el tanto de Matías Zaldivia.

Además de tener un bajo rendimiento en el torneo, el principal golpe fue la caída 2-1 con Palestino que dejó a la U completamente eliminada de la Copa Sudamericana.