“Muy futbolera”: El equipo del que es hincha Mara Sedini, la nueva vocera de Gobierno - Chilevisión

Este miércoles 11 de marzo se realizó el cambio de mando en Chile, con José Antonio Kast asumiendo como presidente tras ganar las elecciones el 2025.

Al nuevo mandatario se suman las otras autoridades, entre las que está la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini.

Previo a su cargo de vocera del Ejecutivo, la actriz de profesión tuvo un rol en un programa de televisión en el que defendió al equipo del que es hincha.

Mara Sedini y su fanatismo por Universidad Católica

Según consignó The Clinic, la también periodista participó en el antiguo programa "Show de goles" representando a Universidad Católica.

En dicho espacio coincidió con el comunicador Eugenio Figueroa, quien dio más detalles sobre su participación.

"Yo la conocía como cantante. En un programa que yo hacía, Show de goles, decidimos invitar a hinchas de la UC para celebrar el campeonato. Yo sabía que ella era de Católica y muy futbolera. Así que fue de panelista", comentó.

Posteriormente, Sedini llegó al Sin Filtros en el que estuvo en constantes debates políticos, participando de manera activa en la campaña del nuevo jefe de Estado.

La pasión de la ministra por Los Cruzados coincide con Kast, otro fanático del club estudiantil desde su juventud.