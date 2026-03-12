 La U ratifica su cuerpo técnico interino tras partida de Meneghini: Un ex campeón será ayudante - Chilevisión
La U ratifica su cuerpo técnico interino tras partida de Meneghini: Un ex campeón será ayudante

Tras la salida de Francisco Meneghini, Los Azules confirmaron al cuerpo técnico que se hizo cargo de forma momentánea en el club.

Jueves 12 de marzo de 2026 | 08:41

Universidad de Chile confirmó quién será su entrenador tras la salida de Francisco Meneghini, quien dejó el cargo de manera oficial este miércoles.

A través de un comunicado, Los Azules ratificaron que Jhon Valladares asumirá como estratega del primer equipo de forma interina.

El otrora futbolista tendrá como segundo adiestrador a Manuel "Colocho" Iturra, ex campeón con el Romántico Viajero que ya estaba tranajando en la institución.

A ellos se suman los preparadores físicos Rodrigo Villaseca y Julio Cerda, Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros).

Jhon Valladares asume como DT interino de la U

Valladares se formó como jugador precisamente en la U, siendo parte del plantel qe obtuvo el torneo nacional y la Copa Chile 2000.

Su carrera incluyó pasos por Deportes La Serena, Unión San Felipe, Audax Italiano, Deportes Melipilla y Santiago Wanderers, entre otros.

Una vez retirado del profesionalismo, se dedicó a trabajar en el fútbol formativo y el 2024 arribó al elenco laico.

Su debut como DT interino será el sábado 14 de marzo, día en que Los Azules visitarán a Coquimbo Unido por la fecha 7° de la Liga de Primera.

