La U ratifica su cuerpo técnico interino tras partida de Meneghini: Un ex campeón será ayudante - Chilevisión

Tras la salida de Francisco Meneghini, Los Azules confirmaron al cuerpo técnico que se hizo cargo de forma momentánea en el club.
Jueves 12 de marzo de 2026 | 08:41
Universidad de Chile confirmó quién será su entrenador tras la salida de Francisco Meneghini, quien dejó el cargo de manera oficial este miércoles.
A través de un comunicado, Los Azules ratificaron que Jhon Valladares asumirá como estratega del primer equipo de forma interina.
El otrora futbolista tendrá como segundo adiestrador a Manuel "Colocho" Iturra, ex campeón con el Romántico Viajero que ya estaba tranajando en la institución.
A ellos se suman los preparadores físicos Rodrigo Villaseca y Julio Cerda, Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros).
El Club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino.— Universidad de Chile (@udechile) March 11, 2026
La finalización del vínculo contractual se… pic.twitter.com/8Uo26A7sUO
Valladares se formó como jugador precisamente en la U, siendo parte del plantel qe obtuvo el torneo nacional y la Copa Chile 2000.
Su carrera incluyó pasos por Deportes La Serena, Unión San Felipe, Audax Italiano, Deportes Melipilla y Santiago Wanderers, entre otros.
Una vez retirado del profesionalismo, se dedicó a trabajar en el fútbol formativo y el 2024 arribó al elenco laico.
Su debut como DT interino será el sábado 14 de marzo, día en que Los Azules visitarán a Coquimbo Unido por la fecha 7° de la Liga de Primera.