El singular mensaje de Joaquín Montecinos tras salida de Paqui Meneghini de O'Higgins - Chilevisión

Muy movido ha sido el fin de año para O'Higgins y Universidad de Chile, quienes están en la búsqueda de un entrenador para la próxima temporada.

De manera sorpresiva, El Capo de Provincia confirmó la salida de Francisco "Paqui" Meneghini, estratega que justamente está en la órbita de Los Azules.

Con la vía libre para negociar y convertirse en el nuevo DT del cuadro laico, el que lanzó un singular mensaje fue Joaquín Montecinos.

La publicación de Joaquín Montecinos

El extremo y el adiestrador argentino tuvieron un cruce a mediados de año tras el fallido traspaso del delantero a Colo Colo, situación que provocó que no volviera a ser convocado.

Tras un par de semanas, el ex seleccionado nacional finalizó su contrato de manera anticipado con Los Celestes, acusando que su nombre "se manchó".

Ahora, Montecinos reapareció con un singular mensaje en sus redes sociales, aunque no mencionó directamente a Meneghini o a su entorno.

"Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: El sol, la luna y la verdad", señaló en una historia de Instagram.

