 Sorpresa en Rancagua: Francisco "Paqui" Meneghini no sigue en O'Higgins y crecen los rumores de su llegada a la U - Chilevisión
Sorpresa en Rancagua: Francisco "Paqui" Meneghini no sigue en O'Higgins y crecen los rumores de su llegada a la U

A través de un comunicado, el conjunto rancagüino oficializó la salida del técnico.

Lunes 22 de diciembre de 2025 | 11:48

Sorpresa generó en Rancagua la salida del técnico de O'Higgins Francisco "Paqui" Meneghini. Pese a que clasificó a la Copa Libertadores, el técnico argentino no continuará al mando del elenco celeste.

"Pese a la voluntad del club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprenderá nuevos horizontes", informó el club rancagüino a través de un comunicado oficial. 

"Queremos transmitirles que en este nuevo ciclo, los propietarios junto con el área deportiva, en base a nuestra experiencia y visión de gestión, continuaremos trabajando para seguir jerarquizando el fútbol profesional de O´Higgins FC con el objetivo de fortalecer el crecimiento institucional y deportivo", añade el documento.

Paqui" y su cuerpo técnico rechazaron al propuesta del Grupo Caliente, dueño del conjunto del Cachapoal, y se van de Rancagua. 

La noticia llega justo en medio de los rumores que ligan al entrenador a la Universidad de Chile, equipo que durante los próximos días debería oficializar la salida de su estratega, Gustavo Álvarez.

