“Descansa en paz”: Jugador de la U se suma al dolor y lamenta asesinato de Mario Pineida - Chilevisión

Impacto provocó el brutal asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador que fue baleado en Guayaquil el pasado 17 de diciembre.

El defensa fue abordado por dos sujetos en una carnicería, crimen que desató gran conmoción en el país y que ya está siendo investigado.

El fallecimiento del lateral de 33 años fue lamentado por un jugador de Universidad de Chile, quien se expresó a través de las redes sociales.

Nicolás Ramírez se manifestó tras muerte de Mario Pineida

Se trata de Nicolás Ramírez, quien fue compañero de Pineida precisamente en el Barcelona de Ecuador en la temporada 2024.

"Descansa en paz Marito", escribió el zaguero en una historia de Instagram, colocando una foto del futbolista en blanco y negro.

El lateral ecuatoriano tuvo una destacada carrera, llegando a jugar la Copa América 2021 y en clubes de relevancia como Independiente del Valle y Fluminense.

Si bien se especuló con que la víctima de 33 años estaba acompañado por su esposa, su actual pareja desmintió la información y aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

Mira el mensaje acá