Apuntado por dos sujetos: Revelan secuencia clave en asesinato de futbolista Mario Pineida - Chilevisión

Nuevos detalles se han revelado sobre la muerte de Mario Pineida, futbolista que fue brutalmente asesinado este miércoles en Guayaquil, Ecuador.

El jugador del Barcelona de su país fue víctima de disparos que realizaron sujetos, el cual se dio en una carnicería de la ciudad.

En medio de la conmoción que generó el caso, en las últimas horas se reveló un video clave de cara a la investigación que llevan a cabo las autoridades.

Revelan video clave en asesinato de Mario Pineida

El registro pertenece a una cámara de seguridad del local comercial, donde se ve a la víctima usando jockey azul y zapatillas deportivas.

Mientras caminaba, dos sujetos se bajan de una moto y lo apuntan con armas de fuego, uno de ellos disparándole a pocos metros de distancia.

En tanto, el segundo individuo baleó a una mujer que presuntamente acompañaba al deportista y que también falleció.

Las autoridades siguen indagando los motivos que llevaron a los delincuentes a matar al futbolista, quien no alcanzó a oponer resistencia en el crimen.

Pineida perdió la vida a los 33 años, siendo un reconocido lateral que tuvo pasos por Independiente del Valle, Fluminense de Brasil y la Selección de Ecuadorr.