Alejado de la banca: El sorpresivo nuevo rubro de Ricardo Gareca tras dejar La Roja - Chilevisión

Ricardo Gareca comenzará a vivir una nueva etapa. El Tigre se alejó del fútbol tras su salida de la Selección Chilena en junio pasado, donde se fue al no poder clasificar al Mundial 2026.

El argentino fue vinculado con diferentes clubes y selecciones sudamericanas luego de dejar La Roja, aunque sin llegar a ningún acuerdo.

En ese escenario, el entrenador decidió alejarse de manera momentánea de las bancas para iniciar una nueva faceta: Será streamer.

Ricardo Gareca conducirá su propio podcast

Gareca cambió el buzo por los micrófonos y conducirá su propio podcast, el que tendrá su primer capítulo en los próximos días.

El estratega fue visto en el distrito de Barranco, Perú, junto al ex futbolista Jefferson "La Foquita" Farfán, con quien conversó en plena calle en las cercanías de un parque municipal.

Las imágenes fueron compartidas por el canal "La Sustancia", medio digital que ha anticipado con diferentes videos este incipiente trabajo del DT.

En su periplo por la Selección Chilena, el adiestrador dirigió un total de 17 partidos en los que cosechó 4 triunfos (solamente uno a nivel oficial), 4 empates y 9 derrotas.