Generosidad que costó caro: La polémica en la que entró Alexis Sánchez tras fea derrota del Sevilla - Chilevisión

Alexis Sánchez parece estar viviendo su primera gran crisis en el Sevilla, cuadro que este domingo cayó 3-0 como local ante el Levante por una nueva fecha de la liga española.

Maravilla fue titular en la humillante caída del Nervionense, quienes se inclinaron frente a un cuadro que había ganado solamente dos encuentros en el campeonato.

Además de las críticas por su rendimiento, el tocopillano fue cuestionado por ceder un penal que pudo haber generado el descuento de su equipo, el que terminó siendo errado por Isaac Romero.

Relatan momento en que Alexis Sánchez cede penal en el Sevilla

Según consignó El Desmarque, hay tres involucrados en esta situación que generó polémica: Alexis, Romero y Lucién Agoumé.

El diario afirmó que fue este último el que le pasó la pelota al chileno una vez confirmado el penal vía VAR, llegando a apartar al delantero español.

Cuando parecía que todo se encaminaba a que el ex seleccionado nacional ejecutaría la pena máxima, todo cambió y fue el propio chileno el que llamó a su compañero para darle la pelota.

El resto es historia conocida: El arquero australiano Mathew Ryan contuvo el disparo y el rebote, generando críticas a Sánchez.

Consultado por esta situación, el entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, afirmó que son los futbolistas "los que definen el lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar".

"Siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó", agregó el DT.