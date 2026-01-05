Rechazó a La Roja: La sorpresiva y radical decisión que tomó el futbolista Sebastián Soto - Chilevisión

Sebastián Soto, futbolista que pudo haber vestido la camiseta de la Selección Chilena, sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional.

Con solamente 25 años, el delantero anunció que deja la actividad tras un ciclo poco positivo en el Austria Klagenfurt de la segunda división de dicho país.

"Cuelgo los botines. El fútbol me dio más de lo que nunca esperé. Agradecido con todos los que formaron parte del viaje. Gracias, gracias. Siguiente capítulo", escribió el atacante en Instagram, acompañando el posteo con diversas fotos.

Sebastián Soto, el delantero que rechazó a La Roja

Soto tiene ascendencia chilena y fue tentado para jugar por La Roja el 2020, donde fue llamado por el entonces entrenador Reinaldo Rueda.

Sin embargo, el ariete rechazó la invitación y optó por representar a Estados Unidos, teniendo en cuenta que un año antes estuvo en el Mundial Sub 20 de Polonia.

Formado en el Hannover 96 de Alemania, el joven nacido el 2000 pasó por el Sportclub Telstar de Países Bajos, Norwich City de Inglaterra, Porto B, Livingston de Escocia y el mencionado ciclo en el Austria Klagenfurt.

Pese a que estaba catalogado como una de las grandes promesas del fútbol norteamericano, su nivel no fue el esperado y el jugador terminó desencantándose del profesionalismo.