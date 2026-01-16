 Talento y clase: El golazo de Mathías VIdangossy para Chile en el Mundial de la Kings League - Chilevisión
Talento y clase: El golazo de Mathías VIdangossy para Chile en el Mundial de la Kings League

Uno de los referentes del equipo se lució un tremendo tanto en las semifinales ante España, sacándose a tres rivales de encima para darle el empate parcial a los nacionales.

Viernes 16 de enero de 2026 | 10:10

Mathías VIdangossy fue una de las figuras del triunfo de Chile ante España en el Mundial de la Kings League, el que le permitió a La Roja meterse en la gran final.

Los nacionales se impusieron este jueves en los shooutouts al cuadro europeo, impulsores de este formato de fútbol 7 que aspiraban a quedarse con el título.

En medio de un complejo momento, apareció todo el talento del ex jugador de Unión Española que se ha transformado en una de las figuras de la cita planetaria.

Mathías Vidangossy brilla en la Kings League con tremendo golazo

Corría el minuto 24 de partido y España acababa de ponerse arriba 4-3, hasta que apareció la clase del volante de 38 años.

Apenas se reinició el encuentro, Vidangossy recibió la pelota y en una verdadera ráfaga se sacó a tres hombres de encima, quedando en posición de remate.

El chileno inclinó el cuerpo y mandó la pelota al segundo palo con tiro colocando, dándole el empate a La Roja que posteriormente terminó ganando el duelo.

El tanto desató la euforia de Arturo Vidal, capitán de los nacionales, y dejó en blanco a los españoles que simplemente no lo podían creer.

Mira el gol acá

