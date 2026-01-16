Chile en el Mundial de la Kings League: Fecha y hora de la gran final ante Brasil - Chilevisión

Chile se instaló en la gran final del Mundial de la Kings League, dando el batacazo y superando a los shooouts nada menos que a España.

La Roja tuvo otra gran presentación y se impuso al conjunto hispano, principales impulsores de este formato de fútbol 7 que tiene particulares reglas.

Ahora, el combinado capitaneado por Arturo Vidal y Shelao se medirá a otro de los gigantes de la competencia y que asoma como favorito.

Mundial de la Kings League: Fecha y hora para la gran final

El elenco nacional chocará nada menos que con Brasil, cuadro que viene de vencer por un contundente 8-3 a México en las semifinales.

La final del Mundial de la Kings League se disputará este sábado 17 de enero a partir de las 20:00 horas de Chile.

El escenario para el partido cambia radicalmente, siendo el Allianz Parque de Sao Paulo el estadio escogido para el último partido del torneo.

Previo al encuentro de La Roja se espera un gran show con compromisos preliminares y diversos espectaculos.