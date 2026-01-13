 Buscando tomar ritmo: La Roja Femenina dio a conocer su nómina para el amistoso ante Estados Unidos - Chilevisión
Buscando tomar ritmo: La Roja Femenina dio a conocer su nómina para el amistoso ante Estados Unidos

Pensando en la recta final de la Liga de Naciones Femenina, el entrenador Luis Mena convocó a 21 jugadoras para este choque con las norteamericanas.

Martes 13 de enero de 2026 | 15:39

La Selección Chilena Femenina dio a conocer este martes la nómina para el amistoso ante Estados Unidos, partido que se jugará el 27 de enero.

Luis Mena, entrenador nacional, convocó a 21 jugadores de cara a este amistoso internacional que se disputará en tierras norteamericanas.

El estratega optó por llamar a experimentadas futbolistas como Yanara Aedo y Yessenia López, además de jóvenes como Valentina Peña de Universidad Católica y Gabriela García de Universida de Chile.

El duelo servirá como preparación para la recta final de la Liga de Naciones Femenina, donde La Roja se ubica en el tercer lugar con 7 puntos.

Este certamen entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de dos boletos a un repechaje.

Nómina de Chile para el amistoso vs Estados Unidos

Arqueras:

  • Ryann Torrero - Colo Colo
  • Catalina Mellado - Universidad Católica

Defensas:

  • Michelle Olivares-Acevedo - Colo Colo
  • Anaís Cifuentes - Colo Colo
  • Fernanda Ramírez - Universidad Católica
  • Karen Fuentes - Universidad de Chile
  • Mariana Morales - Universidad de Chile
  • Gabriela García - Universidad de Chile
  • Rosario Balmaceda - Colo Colo
  • Catalina Arias - Colo Colo

Volantes:

  • Yastin Jiménez - Colo Colo
  • Amparo Abarca - Universidad Católica
  • Valentina Peña - Universidad Católica
  • Yanara Aedo - Colo Colo
  • Yessenia López - Colo Colo
  • Gisela Pino

Delanteras:

  • Viatiare Pardo - Universidad Católica
  • Ámbar Figueroa - Universidad Católica
  • Francisca Vargas - Universidad de Chile
  • Mary Valencia - Colo Colo
  • Adriana Moreno - Coquimbo Unido

¿Cuándo juega Chile ante Estados Unidos?

El partido de Chile ante Estados Unidos está fijado para el próximo 27 de enero, comenzando a la medianoche de nuestro país.

