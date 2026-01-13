Buscando tomar ritmo: La Roja Femenina dio a conocer su nómina para el amistoso ante Estados Unidos - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina dio a conocer este martes la nómina para el amistoso ante Estados Unidos, partido que se jugará el 27 de enero.

Luis Mena, entrenador nacional, convocó a 21 jugadores de cara a este amistoso internacional que se disputará en tierras norteamericanas.

El estratega optó por llamar a experimentadas futbolistas como Yanara Aedo y Yessenia López, además de jóvenes como Valentina Peña de Universidad Católica y Gabriela García de Universida de Chile.

El duelo servirá como preparación para la recta final de la Liga de Naciones Femenina, donde La Roja se ubica en el tercer lugar con 7 puntos.

Este certamen entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de dos boletos a un repechaje.

Nómina de Chile para el amistoso vs Estados Unidos

Arqueras:

Ryann Torrero - Colo Colo

Catalina Mellado - Universidad Católica

Defensas:

Michelle Olivares-Acevedo - Colo Colo

Anaís Cifuentes - Colo Colo

Fernanda Ramírez - Universidad Católica

Karen Fuentes - Universidad de Chile

Mariana Morales - Universidad de Chile

Gabriela García - Universidad de Chile

Rosario Balmaceda - Colo Colo

Catalina Arias - Colo Colo

Volantes:

Yastin Jiménez - Colo Colo

Amparo Abarca - Universidad Católica

Valentina Peña - Universidad Católica

Yanara Aedo - Colo Colo

Yessenia López - Colo Colo

Gisela Pino

Delanteras:

Viatiare Pardo - Universidad Católica

Ámbar Figueroa - Universidad Católica

Francisca Vargas - Universidad de Chile

Mary Valencia - Colo Colo

Adriana Moreno - Coquimbo Unido

¿Cuándo juega Chile ante Estados Unidos?

El partido de Chile ante Estados Unidos está fijado para el próximo 27 de enero, comenzando a la medianoche de nuestro país.