¿El mejor país de Chile? La Roja vence a España y buscará el título mundial de la Kings League - Chilevisión

¡Histórico! Chile superó a España en una infartante definición a penales y metió en la definición por la Kings League World Cup Nations disputada en Brasil.

Las acciones comenzaron favoreciendo a los nacionales desde temprano. Instalado casi como costumbre, el arquero Matías Herrera abrió el marcador y puso en ventaja al combinado nacional (1').

Pero España no se quedó de brazos cruzados y empató gracias a una diana de Aleix Martí (13'). Tras eso, el trámite continuó ajustado y tenso, sin más goles.

La tranquilidad terminó por romperse tras el entretiempo, mediante una repentina ráfaga: Dani Liñares (21') y un doblete de Gerard Nolla (22' y 23') sumaron para los europeos, mientras que Ignacio Herrera (22' y 23') y Mathías Vindagossy (24') permitieron dejar a Chile con vida (4-4).

La anotación del empate sirvió para enfriar la tensión del Trident Arena. Con un pasar favorable, Chile activó la carta de gol doble, buscando despegarse definitivamente de su rival, pero la desaprovechó.

En la acción siguiente y casi como un mazazo, Marc Pelaz anotó el 5-4 (33'), que parecía abrochar la clasificación de España a la definición. El presidente Spursito tuvo en sus pies la chance de liquidar todo mediante una pena máxima, pero se topó con un providencial Matías Herrera.

En el epílogo del encuentro, Ignacio Herrera se vistió de héroe y anotó el penal de shootout (36') que envía todo a la tanda definitoria. Allí, Chile demostró su superioridad y acabó imponiéndose por 3-1, accediendo a esta final inédita y de manera invicta.

¿Cuándo juega Chile la final de la Kings League World Cup Nationes?

Con el boleto en el bolsillo, Chile solo debe esperar a su rival en la final de la Kings World Cup Nations, que saldrá del duelo entre Brasil y México.

La definición del certamen está fijada para este sábado 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo, en un horario por definir.