 Ben Brereton se luce en Inglaterra y anota ante equipo de la Premier League en la FA Cup - Chilevisión
Ben Brereton se luce en Inglaterra y anota ante equipo de la Premier League en la FA Cup

El delantero chileno abrió el marcador ante el Leeds en la tercera ronda del tradicional torneo inglés.

Domingo 11 de enero de 2026 | 11:34

Este fin de semana no se está disputando en Inglaterra la Premier League ni la Championship, ya que se juega la tercera ronda de la FA Cup, histórica y prestigiosa competición que agrupa a siete categorías del fútbol inglés.

Por esta razón, el Derby County de Ben Brereton recibió en Pride Park Stadium al Leeds en un duelo donde el equipo del chileno se ilusionó al comenzar ganando.

De hecho, el delantero de La Roja fue el autor del tanto tras aprovechar un rebote y rematar con un certero zurdazo a los 35 minutos. 

Sin embargo, en el complemento el elenco de la Premier League reaccionó y se impuso por 3-1 gracias a los tantos de Wilfried Gnonto (55'), Ao Tanaka (59') y James Justin (90'+3). 

De esta manera, Derby quedó eliminado del certamen y se dedicará exclusivamente a la Championship, donde se ubica decimotercero. 

