Chile vs Uruguay por Eliminatorias: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS en la App MiCHV - Chilevisión

Este martes a las 19:30 horas La Roja se medirá ante Uruguay y se despedirá oficialmente de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Se trata de la última fecha camino al torneo internacional a realizarse en Norteamérica, cita para la cual la Selección Chilena ya está matemáticamente eliminada.

Por su parte, la Celeste llegan con su cupo en la competencia asegurado y bajo la dirección de Marcelo Bielsa.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Dónde ver el partido de Chile vs Uruguay EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile contra Uruguay es parte de la jornada 17° de las Eliminatorias y será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl

De igual manera, la transmisión de duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Uruguay

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.