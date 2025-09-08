Chile vs Uruguay por Eliminatorias: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS en la App MiCHV - Chilevisión

Pese a estar matemáticamente fuera del torneo, La Roja aún tiene un último partido por disputar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Lunes 8 de septiembre de 2025 | 20:25
Este martes a las 19:30 horas La Roja se medirá ante Uruguay y se despedirá oficialmente de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Se trata de la última fecha camino al torneo internacional a realizarse en Norteamérica, cita para la cual la Selección Chilena ya está matemáticamente eliminada.
Por su parte, la Celeste llegan con su cupo en la competencia asegurado y bajo la dirección de Marcelo Bielsa.
El partido de Chile contra Uruguay es parte de la jornada 17° de las Eliminatorias y será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl
De igual manera, la transmisión de duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:
En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.