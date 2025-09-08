Pensando en el Mundial Sub 20: Chile se enfrentó a Arabia Saudita en exigente amistoso - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 jugó este lunes un nuevo amistoso con miras al Mundial de la categoría, enfrentando a Arabia Saudita.

La Roja se enfrentó a la escuadra asiático en dos cotejos de 60 minutos, los que se disputaron en el CDJ OTHO de Sao Paulo, Brasil y que finalizaron 1-0 y 1-1.

El gol del combinado nacional fue convertido por Lautaro Millán, volante de Independiente que se lució con un tremendo cabezazo que dejó sin chances al arquero rival.

El futbolista del Rojo de Avellaneda es uno de los que apunta a ganarse un lugar en la cita planetaria, siendo uno de los puntos altos en el duelo.

El próximo desafío de Chile será ante Corea del Sur en otro amistoso preparatorio.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20 de Chile?

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 comenzará el sábado 27 de septiembre, culminando el 19 de octubre con la gran final.

La Roja formará parte del grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto en la cita planetaria, la que podrás ver por Chilevisión.