La defensa de Cristián de la Fuente a Sammis Reyes tras críticas de Claudio Bravo: “Lo logró” - Chilevisión

Cristián de la Fuente respaldó a Sammis Reyes tras el cuestionamiento de Claudio Bravo, situación que generó un amplio debate en las redes sociales.

El reconocido actor chileno apuntó que "obviamente, ser el bicampeón de América es tremendo, pero también el que ganó la liga del domingo, que es un hu... que trabaja, entrena de repente, y que es el campeón del barrio, es su mérito".

"Son distintos, pero cada uno tiene su mérito", señaló el artista en Radio Agricultura, insistiendo en que el mérito del influencer "para sus capacidades, su realidad, es válido para él".

"Y si quiere disfrutarlo y hay gente que se lo aplaude, estamos en libertad de eso también. No puedes medir al otro con tu barra de medición, porque el otro tiene otra realidad, demonios, temores, limitaciones", agregó.

De la Fuente apuntó a que "si para Sammis su sueño fue pisar una cancha de la NFL, aunque la haya pisado una vez, lo logró, porque su meta era esa, quizás su meta no era ser campeón (...) las metas van cambiando y no necesitas ser el campeón mundial en algo para sentirte un campeón".

La crítica de Claudio Bravo a Sammis Reyes

El tema se originó con la respuesta de Bravo a una columna de opinión sobre Reyes, señalando que "tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación".

Consultado por esto, Reyes sostuvo: "No sé si él (Claudio Bravo) fue sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otro".

"Para mí, Claudio siempre va a ser un ídolo. Una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos. Sin importar lo que diga de mí", sentenció.