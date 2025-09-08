La respuesta de Sammis Reyes a Claudio Bravo tras duro cuestionamiento: “Lo que diga de mí...” - Chilevisión

Sammis Reyes abordó los cuestionamientos y le respondió a Claudio Bravo, quien lanzó una llamativa reflexión la semana pasada.

El ex arquero de La Roja comentó una columna de opinión sobre el ex jugador de la NFL y apuntó que "tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación".

Consultado por esta situación, el influencer se defendió y valoró lo que ha hecho tanto en el básquetbol nacional como en el fútbol americano.

Sammis Reyes le contesta a Claudio Bravo

En conversación con LUN, Reyes comentó: "Yo amo a Chile, a los 16 años me hice un tatuaje en el bíceps derecho que dice Chile. Yo mojé la camiseta de La Roja del básquetbol".

"El problema es que me fui, volví 14 años después y me doy cuenta de que la mentalidad sigue siendo la misma con gente igual de chaquetera y no sé por qué causo tanto rechazo", agregó.

Sobre los comentarios de Bravo, el otrora jugador de la NFL señaló: "No sé si él (Claudio Bravo) fue sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otro".

"Para mí, Claudio siempre va a ser un ídolo. Una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos. Sin importar lo que diga de mí. Lo único que le digo a él es que es un grande, un referente y una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile", añadió.

Acerca de si se siente dolido por un supuesto "ninguneo" a su carrera, Reyes insistió en que "me siento muy orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí. Di lo mejor que tenía dentro de mi estanque y me puedo morir tranquilo".