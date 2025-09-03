La postura de Claudio Bravo ante columna sobre Sammis Reyes: “Logros que no son de mayor connotación” - Chilevisión

Revuelo causó una opinión entregada por Claudio Bravo sobre una columna en la que se menciona a Sammis Reyes, ex jugador chileno de la NFL.

El ex arquero de La Roja comentó un posteo titulado: "¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?" en el que se debatió sobre su pérfil público.

En ese escenario, apuntó que "tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación".

"Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún, cuando lo llevan con naturalidad y sin aspavientos", agregó.

La reflexión de Claudio Bravo sobre Sammis Reyes

Bravo no se quedó ahí y continuó: "El mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo, van de la mano de forma natural".

Adicionalmente, el bicampeón de América recalcó: "Esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo, etc".

"El esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural, muy fácil de llevar", sentenció.

Vale mencionar que el comentario, que rápidamente se viralizó entre los usuarios, fue borrado por el otrora guardameta.

