De Sammis Reyes a Kidd Voodoo: Famosos hinchas de la U reaccionan a tragedia en Avellaneda - Chilevisión

Diversas celebridades hinchas de Universidad de Chile se han manifestado a través de redes sociales lamentando los serios incidentes que terminaron con parte de la barra azul brutalmente agredida en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Sammis Reyes, Kidd Voodoo, Eduardo Fuentes, Kaiser, Marco Enríquez-Ominami y Pablo Chill-e son solo algunos de los que enviaron reflexiones y mensajes de apoyo a las víctimas.

Celebridades hinchas de la U lamentan lo ocurrido en Avellaneda

A continuación, el listado de famosos que han reaccionado a través de sus redes sociales.