“Su único pecado es salir conmigo”: Cristián de la Fuente estalla por ataques a su nueva pareja - Chilevisión

El actor señaló que los comentarios de odio que recibe su nueva pareja vienen principalmente de mujeres.

Cristián de la Fuente salió en defensa de su actual pareja, Gabriela Bravo, con quien lleva meses de relación.

Esto, luego de los comentarios que recibió la ingeniera comercial tras una reciente publicación del actor en redes sociales, en la cual aparecen ambos compartiendo en un restaurante.

"Su único pecado es salir conmigo"

Durante la última emisión del programa Ellos de Radio Agricultura, de la Fuente señaló "lo que me llamó la atención fue que hubo un par de comentarios de mujeres, esto es lo más loco, de mujeres atacando a otra mujer".

"Atacando a la Gaby con comentarios bastante ordinarios, bastante duros, bastante violentos, a una mujer que no ha hecho nada malo en la vida... Que su único pecado es salir conmigo", continuó.

En esa línea comentó: "Si una persona me tiene mala a mí, que me ataque a mí. Lo loco es que los hombres no me atacan, ni a ella tampoco, pero las mujeres sí la atacan a ella”.

"¿Dónde quedó la sororidad, el 'amiga, yo te creo', el 'poder femenino'?", finalizó el actor.

Mira el momento a continuación: