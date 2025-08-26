¡Desata reacciones! Cristián de la Fuente emociona con mensaje a su hija por aniversario de su polola - Chilevisión

La estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez ha dejado ver en varias oportunidades lo enamorada que está. Ahora, festejó un año de relación con Paulina Rojas.

Este lunes 25 de agosto Laura de la Fuente, hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, dio a conocer que cumplió un año de relación con su pareja.

Fue a través de sus redes sociales donde la joven compartió una serie de fotografías junto a Paulina Rojas en distintos momentos, dejando ver lo enamoradas que ambas están.

Y es que la estudiante universitaria se ha dejado ver muy comprometida con la relación durante el último tiempo, pues acostumbra a compartir detalles de su romance con sus seguidores.

“El mejor año a tu lado”, escribió Laura junto a un corazón blanco. Junto con eso, la joven hizo un recorrido por estos meses de relación compartiendo registros de sus panoramas, salidas cotidianas y momentos de su pololeo.

El tierno mensaje de Cristián de la Fuente

La romántica publicación fue celebrada por los seguidores de ambas en la plataforma e incluso por su padre, Cristián de la Fuente, quien dejó un tierno mensaje.

“Feliz aniversario… que sea el primero de muchos. Te amo”, le dedicó en la sección de comentarios recibiendo más de 160 me gusta y varios comentarios aplaudiendo su reacción.